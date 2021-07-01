Глава Instagram анонсировал смену формата соцсети

Глава социальной сети Instagram Адам Моссери объявил, что сервис планирует внедрить показ полноэкранных видео в основной ленте приложения. Об этом сообщает CNBC.com.

По словам Моссери, в лентах пользователей Instagram будут появляться полноэкранные видео, в том числе опубликованные в рекомендуемых аккаунтах. Глава соцсети уточнил, что пользователи смогут понаблюдать за экспериментами Instagram в ближайшие месяцы.

«Мы больше не приложение для обмена квадратными фотографиями», — сказал Моссери.

Он также пояснил, что грядущие изменения помогут сервису лучше конкурировать с TikTok.

Ранее стало известно, что разработчики социальной сети Instagram тестируют функцию, которая позволит пользователям выкладывать фотографии с компьютера.

23 июня российские пользователи Instagram получили доступ к коротким роликам Reels и возможность добавлять музыку в Stories. При этом возможность добавить любимый трек в Stories российские пользователи ожидали давно: функция появилась в социальной сети еще в 2018 году, однако до России добралась только спустя три года.