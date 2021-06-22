В Google прокомментировали данные о сбое

Google работает над устранением сбоя своего приложения у пользователей гаджетов на ОС Android. Об этом заявила «Интерфакс» пресс-служба Google в России.

«Мы знаем о сбоях в работе приложения Google у пользователей Android и работаем над тем, чтобы исправить эти неполадки», — заявили в компании.

До этого пользователи Google на гаджетах с операционной системой Android пожаловались на проблемы в работе приложения и сервисов Google. У большей части из них возникли проблемы с поисковой системой и входом в личный аккаунт. Сбои были зафиксирована в России, а также в Польше, Великобритании и Германии.

Ранее крупный глобальный сбой случился из-за аварии у CDN-провайдера Fastly, который привел к проблемам в работе более десятка социальных сетей и сайтов крупных международных СМИ, в числе которых Reddit, Spotify, Twitch, CNN, New York Times, Amazon и GitHub.