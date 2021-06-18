В Польше обвинили Россию в кибератаках

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что недавняя кибератака на страну была проведена с территории России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Качиньского, агентство внутренней безопасности и службы военной контрразведки Польши сообщили, что объектами атак стали польские чиновники, министры и депутаты.

Ранее во вторник власти страны объявили, что столкнулись с масштабной кибератакой, премьер-министр Матеуш Моравецкий собрал экстренное совещание сейма.

Также сообщалось, что крупнейший на Восточном побережье США газопровод Colonial Pipeline подвергся хакерской атаке в середине мая. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье. Ранее сообщалось, что США не считают Россию причастной к недавним кибератакам.

Колониальный трубопровод — крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.