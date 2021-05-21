IT-гигантов обяжут открывать представительства в России

В Государственную Думу внесли законопроект, который обяжет владельцев крупнейших IT-ресурсов открывать в России представительства под угрозой ограничения доступа к ресурсам, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по информационной политике Александра Хинштейна.

«Законопроектом предусмотрено, что владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в Российской Федерации должны будут создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

По словам Хинштейна и других авторов законопроекта, создание представительств IT-гигантов в России сделает обязательным для них соблюдение российского законодательства. Кроме того, в законе будут предусмотрены меры по принуждению компаний к соблюдению законов.

«Разработанный законопроект призван упорядочить работу массовых иностранных интернет-сервисов в Российской Федерации, обеспечить защиту российских пользователей от возможного деструктивного воздействия», — считают авторы законопроекта.

Для полноценного функционирования в России, IT-гигантам надо будет пройти создать официальный российский филиал, представительство уполномоченное юридическое лицо, затем зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.

10 марта Роскомнадзор начал замедление скорости работы Twitter из-за того, что платформа в период с 2017 года по настоящее время не удалила по просьбе ведомства запрещенную информацию, в том числе материалы с детской порнографией.

Позже, Роскомнадзор решил не блокировать Twitter, так как администрация сервиса сообщила о готовности к сотрудничеству и удалила значительную часть запрещенных материалов.