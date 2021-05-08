Reuters: атаку на трубопроводную компанию в США совершил вирус-вымогатель

Кибератаку на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершил вирус-вымогатель, сообщает Reuters со ссылкой на сайт компании.

«7 мая Colonial Pipeline узнала, что стала жертвой кибератаки. Мы выяснили, что имеем дело в вирусом-вымогателем», - отмечается в заявлении. По словам представителей компании, ее специалистам пришлось «отключить некоторые системы, чтобы справиться с угрозой, что повлекло за собой полную приостановку всех работ, связанных с трубопроводом», — указано в сообщении.

Колониальный трубопровод — крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.

«Colonial Pipeline Company узнала, что стала жертвой кибератаки. В ответ мы превентивно отключили определенные системы, чтобы сдержать угрозу, которая временно остановила все операции конвейера и затронула некоторые наши IT-системы», — ранее сообщала компания.

В 2020 году была зафиксирована масштабная кибератака через программное обеспечение компании SolarWind, в результате которой пострадали несколько американских федеральных ведомств.

Ранее работа крупнейшего нефтепровода США была приостановлена из-за кибератаки