В Минобрнауки оценили последствия блокировки Zoom для вузов

Ограничения доступа к сервису Zoom не повлияют на работу российских университетов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобрнауки.

«По ситуации с сервисом видеоконференций Zoom в части его влияния на удаленную работу высших учебных заведений департамент цифрового развития Минобрнауки России не усматривает каких-либо негативных последствий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году для нужд ведомства была куплена лицензия для ВКС на базе решений TrueConf. Это означает, что Минобрнауки не использует Zoom.

Ранее появилась информация, что Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и компаниям с государственным участием в России.

В свою очередь в Совфеде допустили блокировку Zoom на территории России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также рассказал, пользовался ли глава государства Владимир Путин Zoom.