Facebook удалил видео с интервью Трампа

Соцсеть Facebook удалила видео интервью экс-президента США Дональда Трампа из-за ранней блокировки его аккаунта на платформе. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на представителя компании.

Видео с участием Трампа опубликовала его невестка Лара Трамп, которая брала интервью у бывшего президента.

Кроме того, Лара Трамп в своем Instagram опубликовала текст уведомления об удалении интервью с бывшим президентом, которое она получила от Facebook.

«В соответствии с блокировкой аккаунтов Дональда Трампа в Facebook и Instagram, весь последующий контент, содержащий речь Дональда Трампа, будет удален и приведет к введению дальнейших ограничений в отношении аккаунтов», — говорится в письме.

Аккаунты Трампа в таким социальных сетях как Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Twitch, Snapchat были заблокированы в январе текущего года после штурма Капитолия сторонниками главы государства.