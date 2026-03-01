ОАЭ отзывают своего посла из Ирана и закрывают посольство

МИД ОАЭ сообщил об отзыве посла и закрытии посольства в Тегеране

Объединенные Арабские Эмираты отзывают своего посла из Ирана и закрывают посольство в Тегеране. Об этом сообщил МИД ОАЭ.

«Решение принято в ответ на вопиющие ракетные удары Ирана по территории ОАЭ, которые представляют собой акты агрессии против гражданских объектов, включая жилые районы, аэропорты, порты и объекты сферы услуг», — говорится в пресс-релизе.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что действия Исламской Республики поставили под угрозу жизнь мирных граждан и нарушают международное право и Устав ООН, представляя собой «опасную и безответственную эскалацию».

В МИД ОАЭ отметили, что Ближний Восток оказался в опасной ситуации, которая угрожает мировой экономике, международной безопасности и стабильности.

Накануне США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил удары «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

С утра 1 марта в Абу-Даби и Дубае гремят взрывы. Туристов спешно эвакуировали с пляжей. Иранские БПЛА атаковали платформу по добыче нефти ОАЭ в Персидском заливе и военно-морскую базу Франции на территории страны. При атаках также были повреждены здание посольства Эстонии в Абу-Даби и многоэтажный жилой дом в Дубае. Кроме того, иранская ракета чуть не попала по немецкому круизному лайнеру в порту ОАЭ.

