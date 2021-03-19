Китай запретит военным ездить на электромобилях Tesla

Китай запретит военным и сотрудникам основных государственных компаний ездить на электромобилях американской корпорации Tesla. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Это связано с опасениями, что Tesla может получить данные, угрожающие национальной безопасности Китая. По словам чиновников КНР, камеры в машинах могут постоянно записывать видео и получать данные о местонахождении автомобиля. Кроме того, внутренние системы Tesla синхронизируют контакты пользователей. Власти Китая считают, что эти данные могут отправляться в США.

Помимо запрета на использование Tesla среди военных и сотрудников государственных компаний, власти ограничат въезд электромашин в жилые комплексы, где проживает персонал, работающий в критически важных отраслях и государственных ведомствах.

Ранее гендиректор американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск переименовал свою должность. Теперь она будет официально называться Technoking («технокороль»).