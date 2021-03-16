Instagram анонсировал новые меры по защите несовершеннолетних

Социальная сеть Instagram анонсировала новые меры по защите несовершеннолетних при использовании платформы.

В частности, для защиты несовершеннолетних от нежелательного общения со взрослыми будет введена функция, запрещающая взрослым пользователям писать личные сообщения подросткам, которые на них не подписаны.

Кроме того, несовершеннолетних будут уведомлять о контакте с взрослым, который проявляет потенциально подозрительное поведение.

«Например, если взрослый отправляет большое количество запросов в друзья или сообщений людям младше 18 лет, мы будем предупреждать получателей [таких заявок и сообщений]», – указано в сообщении.

При этом соцсеть намерена изучить способы затруднить общение с подростками взрослым, которые ведут себя подозрительно. Например, таким взрослым могут запретить просмотр учетных записей несовершеннолетних в разделе «Предлагаемые пользователи».

Instagram также планирует улучшить механизм проверки возраста пользователей.