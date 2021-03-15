Российский поисковик начнут устанавливать на гаджетах с 1 июля

Производители гаджетов с 1 июля должны будут предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию отечественный поисковик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

«С 1 июля 2021 года пользователям будет обеспечена возможность использования российской поисковой системы по умолчанию. Порядок определения поисковой системы будет установлен постановлением правительства», — отметили в ведомстве.

Установленные программы будут доступны на планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, смартфонах, ноутбуках и компьютерах, произведенных после 1 апреля 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, российским программам из перечня предустановки необходимо находиться рядом с другими приложениями того же класса.

Ранее стало известно, что российское программное обеспечение будет предустанавливаться на все электронные устройства, выпущенные после 1 января 2021 года и продаваемые на территории страны.