«Яндекс» прокомментировал предупреждение ФАС

В компании «Яндекс» ответили на предупреждение Федеральной антимонопольной службы о неравных условиях для сторонних сервисов в поисковой выдаче. Об этом сообщает РИА «Новости».

Компания выразила несогласие в связи с таким заявление ФАС.

«Некоторые требования предписания уже реализованы в поиске, однако отдельные важные его части мы считаем неправильными», — отметили в «Яндексе».

Там также добавили, что ряд названных требований будет способствовать снижению качества поиска для пользователей, «а значит — положений поиска «Яндекса» на рынке по сравнению с конкурентами».

В компании подчеркнули, что предписания ФАС являются несправедливыми, поскольку «направлены только на одного игрока».

Ранее ФАС вынесла предупреждение «Яндексу» за неравные условия в поисковой выдаче.