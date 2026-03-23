Головин и Сафонов присоединятся к сборной России позже остальных игроков

Головин и Сафонов присоединятся к сборной России на тренировочной базе в Адыгее

Полузащитник «Монако» Александр Головин и вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов присоединятся к сборной России на тренировочной базе в Четуке (Адыгея). Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

23 марта игроки сборной отправились в Краснодар. Головин и Сафонов присоединятся к команде позже остальных на учебно-тренировочной базе «Четук».

22 марта Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» на матч 27-го тура Лиги 1 против «Ниццы» (4:0) и сохранил свои ворота «сухими». Головин появился в старте «Монако» в игре с «Лионом» (2:1) и провел на поле 63 минуты, россиянин не отметился результативными действиями.

Российская сборная проведет две товарищеские встречи в марте: с Никарагуа в Краснодаре 27 числа, а 31 числа в Санкт-Петербурге с Мали.

2 февраля глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

Ранее сборная России объявила окончательный состав на мартовские матчи.