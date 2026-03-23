Ученых удивила «древнеегипетская» пирамида на Марсе

На Марсе вновь «обнаружили» загадочную пирамиду, однако ученые уверены: речь идет не о следах цивилизации, а о причудливом результате геологических процессов. Необычная структура расположена в долине Кандор Часма и уже более 20 лет привлекает внимание любителей сенсаций. Об этом сообщает портал ScienceAlert.

Изображения объекта были получены еще в 2001 году орбитальным аппаратом Mars Global Surveyor, а в 2002-м независимый исследователь Уилмер Фауст обратил внимание на структуру, напоминающую трехгранную пирамиду. В последние годы снимки снова стали вирусными после публикаций в соцсетях, где их представили как возможное доказательство искусственных сооружений на Марсе.

Однако более детальный анализ, включая данные камеры HiRISE на борту Mars Reconnaissance Orbiter, показывает: «пирамида» — это обычная гора, сформированная эрозией.

Кандор Часма — часть гигантской системы каньонов, сформированных водой, ветром, оползнями и, возможно, тектоническими процессами. В этом регионе распространены так называемые «положительные формы рельефа» — устойчивые породы, которые остались после разрушения окружающих более мягких слоев.

Такие структуры могут достигать километра в диаметре и десятков метров в высоту. «Марсианская пирамида» вписывается в этот ряд: ее диаметр около 290 метров, а высота — примерно 145 метров.

При увеличении видно, что склоны объекта неровные, а стороны несимметричны — в отличие от искусственных сооружений. Вокруг также заметны эоловые ряды — волнообразные структуры, сформированные ветром, что указывает на продолжающуюся эрозию.

Подобные «пирамиды» встречаются и на Земле. Например, гора Серро Туса в Колумбии имеет характерную пирамидальную форму, а в китайской провинции Гуйчжоу есть целые массивы гор, напоминающих искусственные конструкции.

Ученые отмечают, что подобные иллюзии — результат парейдолии: склонности человеческого мозга находить знакомые формы в случайных объектах. Особенно легко мы «распознаем» лица и геометрические фигуры даже там, где их нет.

При этом Марс не нуждается в подобных интерпретациях, чтобы оставаться интересным для науки. Его поверхность хранит следы сложной геологической истории, а современные орбитальные аппараты позволяют изучать ее с высокой детализацией.

