Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Сенатор Пушков назвал главную цель лидеров ЕС

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Лидеры ЕС нацелены на уничтожение национальных государств в Европе в пользу «транснационального капитала и евробюрократии». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал слова члена бундестага и сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисы Вайдель, которая призвала ЕС сменить курс и вернуться к здравому смыслу, так как союз отошел от своей «первоначальной идеи» и превратился в «бюрократическую институцию», которая ставит под сомнение суверенитет государств-членов союза. Пушков отметил, что призывы Вайдель к ЕС «ни к чему не приведут».

«Курс лидеров ЕС определен — уничтожение национальных государств в Европе в пользу транснационального капитала и евробюрократии. Это и есть главный для них смысл. Он предполагает также растворение национального начала европейских наций через массовый завоз мигрантов. А здравый смысл там давно не ночевал», — отметил Пушков.

В феврале сенатор также написал, что Евросоюз остается «заповедником глобализации» и сейчас занимается «национальным самоуничтожением».

В конце января спикер Палаты депутатов Парламента Чехии Томио Окамура отметил, что Евросоюз находится под угрозой краха и его пора реформировать и преобразовать в организацию суверенных государств, где каждый член союза будет иметь право выбирать собственный путь развития.

Также в январе автор французского новостного портала Agora Vox Патрис Браво написал, что ЕС движется к краху, и причинами его распада станут идеология глобализма и демографический сдвиг.

Ранее Косачев назвал бременем членство в НАТО и Евросоюзе.

 
Теперь вы знаете
Шахматист может похудеть на 7 кг за турнир. Как сжечь тысячи калорий, не двигаясь с места?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!