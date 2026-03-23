В РАН рассказали о связи депрессии и цвета глаз

Онищенко: чаще от депрессии страдают женщины с карими глазами
Женщины с карими глазами чаще других впадают в депрессию. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко, пишет РИА Новости.

«Кареглазым повезло меньше. Они больше впадают в депрессию», — сказал академик на пресс-конференции.

Онищенко отметил, что женщины подвержены сезонной депрессии в четыре раза больше мужчин. Он объяснил это более мобильной психикой. Мужчина же, как объяснил академик, «насупится, изображает из себя брутального и так далее».

Он добавил, что чаще от сезонного депрессии страдают женщины в возрасте от 18 до 30 лет.

До этого психолог, карьерный консультант Анна Мухина объяснила, что массовая усталость и снижение работоспособности россиян связаны с весенним истощением организма, нехваткой солнца и накопленным стрессом.

Быстро повысить настроение поможет физическая активность. По результатам исследования международной команды ученых, всего один тридцатиминутный сеанс физической нагрузки активирует гормональный сигнал от жировых клеток, который запускает перестройку нейронных связей в префронтальной коре и улучшает настроение.

Ранее был назван неочевидный способ профилактики депрессии.

 
