Habr: фермер из Турции пролетел на дроне по своему полю и попал на видео

На видео попало, как фермер из Турции летает по своему полю на дроне, пишет Haber.

В Турции фермер провел необычный эксперимент с сельскохозяйственным дроном, который попал на видео и быстро разошелся в соцсетях. Во время обработки рисового поля мужчина ухватился за устройство, используемое для опрыскивания, и с его помощью переместился с одного конца участка на другой.

На опубликованных кадрах видно, как фермер на короткое время поднимается в воздух, удерживаясь за устройство, после чего благополучно приземляется на противоположной стороне поля.

Видео было снято случайным очевидцем на мобильный телефон и вскоре стало вирусным в интернете. Официальных комментариев от местных властей или специалистов по поводу безопасности подобных действий на момент публикации не поступало.

