Надежду Бабкину довели до слез на сцене

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина отметила свое 76-летие на сцене своего театра «Русская песня». О том, кто довел Бабкину до слез во время мероприятия, рассказало издание «СтарХит».

В зале присутствовали близкие, друзья и коллеги певицы.

«Для меня, как для артистки, нет никого роднее моих зрителей. Именно поэтому я неизменно выхожу на сцену своего театра 19 марта, чтобы этот праздник стал общим», — цитируют Бабкину в театре.

Бабкина прослезилась, когда из-за кулис вывезли огромный торт, украшенный живыми розами, а солисты «Русской песни» а капелла затянули «Я назову тебя зоренькой» в ее честь.

Накануне народная артистка России Лариса Долина высказалась о вере в лучшее на концерте «Юбилей в кругу друзей» в подмосковном Подольске.

Ранее Александр Буйнов заявил, что у него нет цели дожить до 100 лет.