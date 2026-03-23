Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Буйнов об отказе внука быть офицером: «Нельзя неволить людей»

Сергей Пятаков/РИА Новости

Певец Александр Буйнов рассказал о своей реакции на отказ внука Александра стать офицером. Артиста цитирует aif.ru.

Сейчас 20-летний Саша учится в институте на дизайнера. Молодой человек на втором курсе. При этом он окончил Суворовское училище, но не стал военным, хотя дедушка пророчил ему именно такую карьеру.

«В моих глазах, пока он учился в Суворовском училище, я думал, что он станет офицером. Я так гордился — такой пацан классный, двухметровый!» — рассказывает он.

В это время, продолжает Буйнов, молодой человек уже вынашивал планы стать дизайнером. Артист с его выбором согласился — по его мнению, дети должны сами выбирать себе дорогу.

«Нельзя неволить людей. Нельзя неволить девчонок или пацанов, ребят, которые учатся, которые заканчивают школу, которые учатся в институте», — сказал он.

Накануне актриса Екатерина Волкова показала взрослых детей от писателя Эдуарда Лимонова — 19-летнего Богдана и 17-летнюю Александру. Сын знаменитостей в 2024 году поступил на факультет управления и политики в МГИМО.

Ранее Маликов рассказал о подарке жене на годовщину знакомства.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!