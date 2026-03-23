Буйнов об отказе внука быть офицером: «Нельзя неволить людей»

Певец Александр Буйнов рассказал о своей реакции на отказ внука Александра стать офицером. Артиста цитирует aif.ru.

Сейчас 20-летний Саша учится в институте на дизайнера. Молодой человек на втором курсе. При этом он окончил Суворовское училище, но не стал военным, хотя дедушка пророчил ему именно такую карьеру.

«В моих глазах, пока он учился в Суворовском училище, я думал, что он станет офицером. Я так гордился — такой пацан классный, двухметровый!» — рассказывает он.

В это время, продолжает Буйнов, молодой человек уже вынашивал планы стать дизайнером. Артист с его выбором согласился — по его мнению, дети должны сами выбирать себе дорогу.

«Нельзя неволить людей. Нельзя неволить девчонок или пацанов, ребят, которые учатся, которые заканчивают школу, которые учатся в институте», — сказал он.

