Жителей Петербурга предупредили об ограничениях мобильного интернета

В Санкт-Петербурге временно ограничили мобильный интернет и связь. Об этом сообщает городской комитет по информатизации и связи в Telegram-канале.

В комитете уточнили, что полномочия на ввод ограничений на работу мобильных операторов принадлежат не им.

Комитет рекомендует использовать для выхода в интернет городской Wi-Fi «SPB_FREE». Подключиться к городскому Wi-Fi можно через авторизацию по номеру телефона или через подтвержденную учетную запись на портале госуслуг (ЕСИА).

16 марта сообщалось, что федеральный интернет-провайдер «Дом.Ру» начал ограничивать скорость домашнего интернета для абонентов с чрезмерным потреблением трафика. По заявлению компании, тестирование функции проводится в трех городах — Петербурге, Екатеринбурге и Самаре — и коснется лишь незначительного числа пользователей. Новые меры вводят на фоне массовых ограничений в работе мобильного интернета во многих регионах России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили, что блокировка Telegram завершается.