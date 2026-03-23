В Госдуме назвали Говорухина государственником: «Думал о стране»

Председатель Госдумы Володин назвал режиссера Говорухина государственным деятелем
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Станислав Говорухин был не только талантливым режиссером, но и государственным деятелем, заявил на открытии выставки «Художник. Человек. Гражданин» председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его цитирует ТАСС.

Он открыл выставку, посвященную 90-летию со дня рождения Говорухина. Володин отметил, что не каждый политик может быть государственным деятелем.

«Потому что политик стремится к власти, он хочет, чтобы его партия получила как можно больше голосов. А государственный деятель — он думает о стране», — сказал он, добавив, что Говорухин как раз думал о стране.

Председатель Госдумы отметил отличавшие, на его взгляд, Говорухина открытость, прямолинейность и собственный взгляд на справедливость.

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 90-летия со дня рождения Говорухина в феврале. Главой оргкомитета был назначен Володин.

Зрителю режиссер известен по картинам «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», сценариям к фильмам «Русский бунт», «В июне 41-го». В 2018 году в возрасте 82 лет Говорухина не стало.

29 марта к юбилею Говорухина покажут марафон на ТВ.

 
