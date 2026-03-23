В Норвегии нашли множество причин для благодарности России

Норвегия имеет большое количество причин, чтобы быть благодарной России. Об этом заявил член норвежской организации «Велосипедное движение за мир» Одд Эрик Мартинсен Салвесен, передает РИА Новости.
В понедельник, 23 марта, активист встретился с заместителем председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергеем Кисляком.
«Есть много всего, за что мы можем быть благодарны России», — отметил Салвесен.
В частности, он имел в виду два эпизода совместной истории. Активист обратил внимание, что Российская империя в 1905 году стала первым иностранным государством, которое признало независимость Норвегии от Швеции. Кроме того, советские войска в годы Второй мировой войны освободили север Норвегии от захватчиков.
24 февраля издание «Прайм» со ссылкой на данные центрального статистического управления Норвегии сообщило, что королевство в 2025 году впервые за несколько лет увеличило объем импорта из РФ. После пика в 2021 году, когда Осло импортировал российские товары на общую сумму $2,2 млрд, сотрудничество постепенно ослабевало. В 2022 году импорт в денежном выражении составил $1,8 млрд, в 2023 году — $335 млн, в 2024 году — $251 млн. В 2025 году был зафиксирован рост до $293 млн.
