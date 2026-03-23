В России призвали к сопротивлению «неоколониальному диктату»

МИД назвал неприемлемой ситуацию с действиями западных стран в мировом океане
Россия считает неприемлемой ситуацию с попытками превратить мировой океан в зону конфронтации, мировое сообщество осознает угрозы и риски в связи с этим. Об этом заявил российский МИД на своем сайте.

«Ситуация, складывающаяся в мировом океане в последнее время, становится абсолютно неприемлемой. Европейские государства, такие как Франция, Швеция и Финляндия, безнаказанно останавливают и препровождают в свои порты неугодные им суда, обвиняя их в нарушении каких-то «международных» санкций», — говорится в заявлении.

В МИД назвали «надуманными и натянутыми» причины досмотра и задержания различных судов, «которые отвечают всем критериям свободного и беспрепятственного судоходства».

В ведомстве добавили, что Россия призывает все государства выступить в поддержку режима Конвенции по морскому праву и не поддаваться «неоколониальному диктату».

20 марта танкер Deyna, следовавший под флагом Мозамбика из Мурманска, был задержан французскими военными и сопровожден к порту Марселя для проведения проверки.

Ранее в Европе призвали «действовать жестче» в отношении танкеров с нефтью из РФ.

 
