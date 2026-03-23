Известного циркача задержали после пожара в Москве

Правоохранители задержали циркача Евгения Чернова, в квартире которого начался пожар на Николоямской улице в Москве. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

До этого стало известно, что в квартире артиста на втором этаже жилого дома загорелся диван из-за непотушенной сигареты. Сам Чернов успел эвакуироваться, однако из-за пожара не выжили три человека, находившихся выше на несколько этажей.

По информации оперативных служб, при пожаре также пострадали четыре человека. В МЧС России уточнили, что сотрудники ведомства спасли 19 жителей дома, в том числе пять детей. Инцидент произошел 23 марта.

20 февраля на Новой Переведеновской улице в центре Москвы загорелся автосервис. По данным оперативных служб, огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

10 февраля мужчина выпал из окна во время пожара в многоэтажке на Пресненском Валу в Москве. Во время возгорания дым и огонь быстро распространились по этажам, поэтому люди вышли на балконы. Также поступил и пострадавший.

Ранее в Подмосковье мужчина изрезал собутыльников и поджег квартиру.