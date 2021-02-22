Эксперты: около 30 000 компьютеров Mac заражены загадочным вредоносным ПО

Исследователи безопасности из Red Canary утверждают, что около 30 тыс. компьютеров Mac по всему миру были заражены вредоносным ПО под названием Silver Sparrow («Серебряный воробей»).

Silver Sparrow использует JavaScript API установщика macOS для выполнения подозрительных команд. Притом аналитики Red Canary неделю следили за вредоносной программой и не заметили никакой нагрузки, поэтому угроза, которую представляет вредоносное ПО, пока остается загадкой.

«Хотя мы еще не наблюдали, как Silver Sparrow делает дополнительные вредоносные нагрузки, его перспективная совместимость с чипом M1, глобальный охват, относительно высокий уровень заражения и операционная зрелость предполагают, что он представляет собой достаточно серьезную угрозу», — отмечают исследователи.

Согласно данным Malwarebytes, Silver Sparrow по состоянию на 17 февраля заразил 29 139 компьютеров под управлением macOS в 153 странах.

В прошлом году Apple пропустила вредоносное ПО на компьютеры Mac.