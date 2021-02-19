Пользователи сообщают о сбоях в работе Facebook

Пользователи сообщают о сбоях в работе социальной сети Facebook, свидетельствуют данные портала Downdetector.

Первые сообщения о проблемах с доступом были получены около 04.30 мск. При этом 84% пожаловавшихся пользователей отмечают неполадки в работе сайта, у 16% возникли трудности с входом в социальную сеть.

В основном о проблемах сообщают жители Европы и США.

8 февраля пользователи заявляли о сбоях в работе мессенджера WhatsApp.