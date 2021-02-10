Роскачество заявило о возможной активации мошенников в Telegram

В Роскачестве предупредили, что увеличение популярности мессенджера Telegram будет привлекать цифровых мошенников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замруководителя организации Ильи Лоевского.

По его словам, в настоящее время, на фоне массового прихода в данный мессенджер новой аудитории стоит ожидать повышенной активизации мошенников.

Лоевский отметил, что для безопасного использования Telegram нужно знать основы цифровой безопасности.

Он также указал, что за свою цифровую безопасность ответственность несет каждый пользователь лично, а не онлайн-сервис, который он использует.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров раскрыл секрет популярности мессенджера.