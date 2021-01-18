Дуров рассказал о сотнях заблокированных в Telegram призывов к насилию в США

Создатель Telegram Павел Дуров рассказал о заблокированных призывах к насилию в мессенджере.

«Telegram приветствует мирные дебаты и протесты, но наши условия обслуживания прямо запрещают распространение публичных призывов к насилию», — написал он в своем Telegram-канале.

Дуров отметил, что с начала января модераторы мессенджера стали получать все больше сообщений о возникновении американских каналов, пропагандирующих насилие. Благодаря этому удалось заблокировать сотни публичных призывов к насилию, которые могли бы дойти до десятков тысяч пользователей.

По его словам, команда модераторов продолжает удалять контент, который «непосредственно провоцирует насилие».

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