Пандемические вирусы могут заражать людей без особых мутаций, выяснили ученые

Вирусам, передающимся человеку от животных, зачастую не требуются специальные адаптации, чтобы вызвать эпидемию или пандемию. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Результаты их исследования опубликованы в журнале Cell.

Команда проанализировала вирусные геномы, включая грипп А, Эболу, Марбургскую лихорадку, SARS и SARS-CoV-2, сосредоточившись на периоде сразу перед передачей вируса человеку. Ученые ожидали найти признаки адаптации, подготавливающие вирус к заражению людей. Однако филогенетический анализ показал: до перехода к человеку вирусы не проходили необычный естественный отбор и не приобретали заметных эволюционных изменений.

«Наши выводы ставят под сомнение идею, что пандемические вирусы обладают особыми свойствами до контакта с человеком. Большинство вирусов уже изначально способны заражать человека и распространяться среди людей, а основным фактором риска является контакт человека с животными и измененная среда их обитания», — отмечают ученые.

Исследование также подтвердило, что распространение SARS-CoV-2 носило естественный характер. В геноме вируса не нашли признаков лабораторной адаптации. Исключением стал вирус гриппа H1N1, вызвавший пандемию 1977 года после 20-летнего отсутствия. Он демонстрировал характерный для лабораторных адаптаций профиль давления отбора, что подтверждает давнюю гипотезу о его возможной утечке.

По мнению ученых, эти данные важны для предотвращения будущих эпидемий. Они подчеркивают, что усилия по контролю за зоонозными вирусами должны сосредотачиваться на взаимодействии человека с животными и экосистемными изменениями, а не на поиске редких «сверхмутаций» вирусов.

