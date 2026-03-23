Появилось видео с места столкновения самолета с пожарной машиной в Нью-Йорке

Очевидцы сняли на видео последствия столкновения самолета с машиной в Нью-Йорке

В сети появилось видео с места столкновения самолета с пожарной машиной в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Соответствующие кадры были опубликованы пользователями социальных сетей.

На записи видно, что носовая часть воздушного судна была значительно повреждена. Кроме того, самолет Bombardier CRJ-900 окружен машинами экстренных служб.

Самолет канадской авиакомпании Air Canada столкнулся с пожарной машиной в аэропорту утром 23 марта. В результате происшествия двоих человек спасти не удалось, еще более 40 человек отделались травмами.

Исполнительный директор Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси Кэтрин Гарсия пояснила, что столкновение произошло во время посадки самолета. На борту находились 72 пассажира и четыре члена экипажа, в пожарной машине — два человека. По ее словам, аэропорт будет закрыт как минимум до 14:00 по местному времени (21:00 мск), чтобы следователи могли работать на месте происшествия.

Ранее диспетчер признал ошибку после ЧП с самолетом в аэропорту Нью-Йорка.

 
