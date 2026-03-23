Названо число автомобилей без ОСАГО в России

Госавтоинспекция: в России последние годы около трети автомобилей не имели ОСАГО
Около трети автомобилей в России не имели полиса ОСАГО в последние годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Госавтоинспекции и Банка России.

По данным ГАИ, на 1 января 2025 года в России зарегистрировано 67,5 млн транспортных средств. С учетом данных Банка России о количестве оформленных в 2024 году полисов ОСАГО (более 44,6 млн), почти 23 млн автомобилей не имели страховки.

По сравнению с предыдущими годами число незастрахованных машин в 2024 году незначительно сократилось. На 1 января 2023 года без страховки оставались более 24,5 млн автомобилей, на начало 2024 года — свыше 24 млн, а на 1 января 2025 года — почти 23 млн.

Согласно закону, каждый зарегистрированный автомобиль должен иметь полис ОСАГО. Со 2 марта 2024 года предусмотрена возможность оформления краткосрочной страховки на срок от одного дня до трех месяцев.

17 марта Госдума приняла закон, который позволяет в автоматическом режиме фиксировать езду без полиса ОСАГО с помощью камер и выписывать штрафы без участия инспектора. По данным СМИ, при ежедневной фиксации сумма взысканий за месяц может достигать 150 тыс. рублей.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании машин в 2026 году.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!