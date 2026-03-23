Сенатор Грэм призвал Трампа захватить территорию Ирана

Сенатор Грэм призвал Трампа захватить или взять в блокаду иранский остров Харк
Nathan Howard/Reuters

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал президента США Дональда Трампа захватить остров Харк, который принадлежит Ирану. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Грэм отметил, что если США захватят остров или возьмут его в блокаду, то иранский режим это ослабит.

«Возьмите остров Харк, где у них есть все необходимое для добычи нефти», — сказал сенатор.

Кроме того, в соцсети X Грэм написал, что остров Харк является «критически важным центром давления на иранский режим».

14 марта в США объявили о полном уничтожении военных объектов на острове Харк.

20 марта портал Axios со ссылкой на источники написал, что Вашингтон рассматривает возможность блокады или захвата иранского острова Харк. 22 марта израильская газета The Jerusalem Post cо ссылкой на источники написала, что США ускорили переброску морских пехотинцев и военно-морских сил на Ближний Восток, так как почти приняли решение по захвату острова Харк в Иране.

Агентство Reuters писало, что Белый дом рассматривает возможность переброски на Ближний Восток тысяч американских военных на фоне конфликта с Ираном. Агентство Tasnim со ссылкой на военный источник написало, что США столкнутся с беспрецедентным ответом Тегерана в случае попытки захвата острова Харк.

Ранее в США раскрыли четыре сценария для войны на Ближнем Востоке.

 
