Госдума приняла закон о санкциях за цензуру против СМИ РФ

Государственная дума на пленарном заседании в среду, 23 декабря, приняла закон об ответных санкциях за цензуру в отношении российских СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости».

В документе указано, что иностранные интернет-платформы столкнутся с мерами при ограничении доступа к материалам по расовой, национальной и политической принадлежности. При этом санкции будут грозить как соцсетям, так и крупным IT-платформам, таким как Twitter, Facebook и YouTube.

Отмечается, что решение о мерах против иностранных платформ будет приниматься по согласованию с Министерством иностранных дел России. Генпрокурор по согласованию с МИД РФ сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет грозить санкциями интернет-платформе.

Платформа, отменившая цензуру в отношении СМИ РФ, должна будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИД отменяет решение о мерах. Согласно закону, нарушителям будут грозить блокировка, замедление трафика и административные штрафы.

Накануне, 22 декабря, Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, позволяющий Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Роскомнадзор заведет реестр соцсетей

— Роскомнадзор назвал YouTube главным распространителем фейков в 2020 году

— ГД приняла законопроект, позволяющий Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы за цензуру