Вторая ракетка России не смогла защитить титул чемпионки турнира в Линце

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла представительнице Чехии Каролине Плишковой во втором круге турнира категории WTA 500 в австрийском Линце.

Матч продолжался 1 час и завершился со счетом 1:6, 3:6. Плишкова выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. Александрова подала навылет четыре раза, сделала три двойные ошибки и использовала один брейк-пойнт из шести.

Александрова является победительницей турнира 2025 года, а годом ранее она доходила до финала. Сейчас россиянка располагается на 13-й строчке мирового рейтинга и является второй ракеткой России.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Людмила Самсонова проиграла 117-й ракетке мира во втором круге турнира в Линце.