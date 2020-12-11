Hyundai Motor покупает 80% акций Boston Dynamics

Концерн Hyundai Motor купит у японской корпорации SoftBank контрольный пакет акций ее дочерней компании — производителя роботов Boston Dynamics. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

По информации СМИ, новый владелец получит 80% акций, а 20% останутся у SoftBank.

Как отмечает агентство, сделка будет закрыта в первом полугодии 2021 года, ее стоимость составит $734 млн — $828 млн.

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