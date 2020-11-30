WSJ узнала о новых антимонопольных исках властей США к Facebook и Google

Американские власти готовятся подать иски в отношении Facebook и Google на предмет нарушения антимонопольного законодательства США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Источники уточнили, что всего ожидается подача четырех исков к концу января 2021 года.

По их словам, в документах говорится о том, как именно технологические гиганты добивались лидирующих позиций в интернет-пространстве.

Газета отмечает, что один из исков к Facebook связан с покупкой компанией соцсети Instagram и мессенджера WhatsApp.

Собеседники СМИ подчеркнули, что Федеральная торговая комиссия США принимает решение о том, в какой именно суд будут поданы иски.

Ранее сообщалось, что Минюст США обвинил Google в злоупотреблении своим положением в области онлайн-поиска, чтобы уничтожить конкуренцию, чем навредил потребителям.

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