Соцсеть «ВКонтакте» стала помечать страницы умерших людей
Валерия Исполатова
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Социальная сеть «ВКонтакте» начала ставить специальные метки на страницах умерших людей, сообщает РИА «Новости».
Вместо даты и времени последнего визита в профилях умерших пользователей будет написано «Страница умершего человека».
Такая отметка появится, если родственники захотят оставить страницу после смерти близкого и обратятся в службу поддержки сервиса с фотографией свидетельства о смерти.
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