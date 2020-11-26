Соцсеть «ВКонтакте» стала помечать страницы умерших людей

Социальная сеть «ВКонтакте» начала ставить специальные метки на страницах умерших людей, сообщает РИА «Новости».

Вместо даты и времени последнего визита в профилях умерших пользователей будет написано «Страница умершего человека».

Такая отметка появится, если родственники захотят оставить страницу после смерти близкого и обратятся в службу поддержки сервиса с фотографией свидетельства о смерти.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— VK Pay и Home Credit Bank запустили возможность оплаты в рассрочку

— В WhatsApp появятся исчезающие сообщения

— В работе «ВКонтакте» произошел сбой