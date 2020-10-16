Пик второй волны коронавируса предсказали на основе данных измерения температуры

Вторая волна коронавируса в России достигнет своего пика 22 ноября. После этой даты число новых заражений пойдет на спад. К такому выводу пришли специалисты из компании «Промобот», результаты исследования которых поступили в «Газету.Ru».

Инженеры компании создали математическую модель, основываясь на результатах более чем 500 тысяч измерений температуры.

«Мы определили зависимость между числом выявленных нашими станциями случаев повышенной температуры и общим числом заболевших в первую волну. Применив математическую модель к текущим данным по второй волне, мы с высокой долей вероятности можем утверждать, что 22 ноября в России число новых случаев заражения достигнет своего максимума и вскоре начнет снижаться», — объяснили в «Промобот».

При этом там подчеркнули, что дата наступления пика может корректироваться. Это связано с тем, что ограничительные меры, принятые на фоне второй волны коронавируса, оказались слабее весенних.

Ранее главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что плато по заболеваемости COVID-19 может продлиться в России всю зиму.

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