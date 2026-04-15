В Германии школьник нашел в поле монету возрастом 2300 лет

В Берлине 13-летний школьник обнаружил в поле редкую античную бронзовую монету эллинистического периода, датируемую III веком до нашей эры. О находке сообщила газета Bild.

По оценкам специалистов, монета была отчеканена на северо-западе современной Турции примерно между 281 и 261 годами до нашей эры. На одной стороне изображена богиня Афина в коринфском шлеме, на другой — она же с копьем и веретеном.

Эксперты отмечают, что это первая подобная древнегреческая находка на территории Берлина. Античные артефакты здесь в целом редки: ранее археологи фиксировали в основном предметы римской эпохи, тогда как греческие объекты до сих пор не обнаруживались.

Монета весит около семи граммов и имеет диаметр 12 миллиметров. Как она оказалась в этом регионе, пока неизвестно. Место находки представляет собой древний могильник бронзового или раннего железного века, где ранее уже находили керамику, бронзовые предметы и артефакты римского времени.

Исследователи предполагают, что монета могла использоваться не как платежное средство, а в символических или ритуальных целях — на это указывает ее невысокая материальная ценность и контекст находки.

Школьник передал артефакт специалистам, и сейчас он проходит научную оценку и документирование. С 15 апреля монету представят публике в интерактивном центре археологии PETRI Берлин.

