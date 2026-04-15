Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Наука

В Германии школьник нашел в поле монету возрастом 2300 лет

Bild: немецкий школьник нашел в поле античную монету возрастом 2300 лет
Институт археологии РАН

В Берлине 13-летний школьник обнаружил в поле редкую античную бронзовую монету эллинистического периода, датируемую III веком до нашей эры. О находке сообщила газета Bild.

По оценкам специалистов, монета была отчеканена на северо-западе современной Турции примерно между 281 и 261 годами до нашей эры. На одной стороне изображена богиня Афина в коринфском шлеме, на другой — она же с копьем и веретеном.

Эксперты отмечают, что это первая подобная древнегреческая находка на территории Берлина. Античные артефакты здесь в целом редки: ранее археологи фиксировали в основном предметы римской эпохи, тогда как греческие объекты до сих пор не обнаруживались.

Монета весит около семи граммов и имеет диаметр 12 миллиметров. Как она оказалась в этом регионе, пока неизвестно. Место находки представляет собой древний могильник бронзового или раннего железного века, где ранее уже находили керамику, бронзовые предметы и артефакты римского времени.

Исследователи предполагают, что монета могла использоваться не как платежное средство, а в символических или ритуальных целях — на это указывает ее невысокая материальная ценность и контекст находки.

Школьник передал артефакт специалистам, и сейчас он проходит научную оценку и документирование. С 15 апреля монету представят публике в интерактивном центре археологии PETRI Берлин.

Ранее ученые нашли в Тверской области клад времен революции.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!