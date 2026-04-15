Российский гроссмейстер провалил турнир претендентов-2026

Гроссмейстер Есипенко проиграл Каруане в 14-м раунде турнира претендентов
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко американцу Фабиано Каруане в заключительном, 14-м раунде турнира претендентов.

Партия завершилась поражением Есипенко. Россиянин играл белыми фигурами и сдался после хода Каруаны конем на b6. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию партии.

Это поражение стало для Есипенко пятым на турнире. Он набрал 4,5 очка и занял последнее, восьмое место в итоговой таблице. Каруана одержал четвертую победу, набрал 7,5 очков и занял третье место. Победителем турнира досрочно стал узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров (10 очков). Второе место занял Аниш Гири (8,5).

14 декабря 2025 года Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с российских спортсменов. За возвращение россияне проголосовали 61 делегат, против — 51 голос. 9 января 2026 года появилась информация, что шахматные федерации Великобритании, ФРГ, Норвегии, Эстонии и Украины намерены оспорить решение FIDE полностью снять санкции с российских шахматистов.

Федерации пяти стран не согласны с решением генеральной ассамблеи FIDE от 14 декабря, разрешившим допуск российских шахматистов до всех соревнований под нейтральным флагом.

Ранее российский гроссмейстер сыграл седьмую ничью на турнире претендентов-2026.

 
Сокращение ВВП, доступ силовиков к телефонам россиян и подорожавший шашлык. Главное за 15 апреля
