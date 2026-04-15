В Самарской области опровергли сообщения об атаке на завод

Губернатор Самарской области Федорищев опроверг сообщения об атаке БПЛА на завод

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в мессенджере Max опроверг данные об атаке БПЛА на один из заводов региона.

«В социальных сетях распространяется информация о прилете БПЛА на один из заводов Самарской области. Информация не соответствует действительности», — подчеркнул он.

По словам главы региона, на территории промышленного предприятия произошло возгорание в одном из помещений, которое уже ликвидировано силами пожарных.

Как уточнил Федорищев, на его работу данная ситуация не повлияла.

15 апреля в Минобороны РФ заявили, что некоторые европейские страны на фоне проблем ВСУ приняли решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России.

В ведомстве подчеркнули: реализация заявленных Киевом сценариев террористических атак против РФ с применением произведенных Европой якобы украинских БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям.

До этого несколько БПЛА сбили над промышленной зоной Стерлитамака, их обломки упали на территорию предприятия и вызвали пожар. В результате атаки водитель ведомственной пожарной охраны получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее ВСУ впервые применили против РФ кассетные артиллерийские снаряды на БПЛА.