В Самарской области опровергли сообщения об атаке на завод

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в мессенджере Max опроверг данные об атаке БПЛА на один из заводов региона.
«В социальных сетях распространяется информация о прилете БПЛА на один из заводов Самарской области. Информация не соответствует действительности», — подчеркнул он.
По словам главы региона, на территории промышленного предприятия произошло возгорание в одном из помещений, которое уже ликвидировано силами пожарных.
Как уточнил Федорищев, на его работу данная ситуация не повлияла.
15 апреля в Минобороны РФ заявили, что некоторые европейские страны на фоне проблем ВСУ приняли решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России.
В ведомстве подчеркнули: реализация заявленных Киевом сценариев террористических атак против РФ с применением произведенных Европой якобы украинских БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям.
До этого несколько БПЛА сбили над промышленной зоной Стерлитамака, их обломки упали на территорию предприятия и вызвали пожар. В результате атаки водитель ведомственной пожарной охраны получил травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее ВСУ впервые применили против РФ кассетные артиллерийские снаряды на БПЛА.