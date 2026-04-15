В Кремле высказались о прибыли России от конфликта на Ближнем Востоке

Песков призвал не преувеличивать прибыль России от конфликта на Ближнем Востоке
Прибыль России от военного конфликта на Ближнем Востоке не нужно преувеличивать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today.

«На новостном рынке ходит много слухов по этому поводу, однако не нужно преувеличивать. Да, у нас есть небольшой профицит, но это не так важно для нашего бюджета и для экономики», — сказал он.

Также представитель Кремля, комментируя ситуацию с Ормузский проливом, подчеркнул, что Москва и Пекин предупреждали о негативных последствиях в случае военного конфликта в Иране, именно такие последствия в данный момент и наблюдаются.

Кроме того, Песков назвал Иран «мощной страной», которая будет существовать всегда. Он подчеркнул, что Иран продолжает быть партнером России. Комментировать публикации президента США о якобы конце иранской цивилизации он отказался.

Ранее в Кремле заявили о безусловном праве Ирана на мирную атомную энергетику.

 
