В Кремле высказались о прибыли России от конфликта на Ближнем Востоке

Прибыль России от военного конфликта на Ближнем Востоке не нужно преувеличивать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today.

«На новостном рынке ходит много слухов по этому поводу, однако не нужно преувеличивать. Да, у нас есть небольшой профицит, но это не так важно для нашего бюджета и для экономики», — сказал он.

Также представитель Кремля, комментируя ситуацию с Ормузский проливом, подчеркнул, что Москва и Пекин предупреждали о негативных последствиях в случае военного конфликта в Иране, именно такие последствия в данный момент и наблюдаются.

Кроме того, Песков назвал Иран «мощной страной», которая будет существовать всегда. Он подчеркнул, что Иран продолжает быть партнером России. Комментировать публикации президента США о якобы конце иранской цивилизации он отказался.

Ранее в Кремле заявили о безусловном праве Ирана на мирную атомную энергетику.