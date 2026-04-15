87-летняя женщина заблудилась в грушевом саду и провела там пять дней

Пожилую китаянку нашли в саду, где она провела пять дней без еды ии воды

В Китае спасли 87-летнюю женщину, которая потерялась в грушевом саду и провела там четыре ночи и пять дней без еды и воды. Об этом пишет издание Sohu.

Пенсионерка пропала 8 апреля в районе Фаншань, когда уехала одна на велорикше из поселка Чангоу под Пекином. Семья сначала искала женщину самостоятельно, а затем обратилась в полицию. К операции подключились местные правоохранители, спасатели и волонтеры.

Женщину нашли спустя 4,5 дня поисков. Ее доставили в отделение неотложной помощи местной больницы, а на следующий день перевели в обычную палату.

Врачи сообщили, что обследование не выявило серьезных осложнений, и сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

Случай вызвал широкий отклик в местных соцсетях. Пользователи назвали чудом то, что пожилая женщина смогла выдержать столько времени без воды и еды и осталась жива.

