Россиян призвали дезинфицировать поверхности смартфонов

Главный редактор портала о гаджетах и технологиях Людмила Мурзина призвала россиян дезинфицировать не только руки, но и поверхности своих устройств. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она назвала смартфоны одним из средств распространения заразы, в том числе коронавируса, поскольку с них опасные бактерии могут попасть на чистые руки.

Мурзина сказала, что мобильные устройства стоит очищать регулярно, как и руки. Так, некоторые модели смартфонов можно буквально мыть водой под краном. Речь идет о водозащищенных устройствах с уровнем защиты не ниже IP68.

В остальных случаях обрабатывать поверхности смартфонов можно с помощью дезинфицирующих средств, однако для этого лучше приобрести специальный раствор. В противном случае средство может повредить олеофобное покрытие на экране и на задней панели смартфона.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эксперт дал советы по выбору безопасного для здоровья смартфона