Трамп заявил, что сделка по TikTok может быть закрыта очень быстро

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по продаже американского сегмента соцсети TikTok может быть заключена очень скоро, так как у властей имеются отличные варианты действий. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в настоящее время власти США ведут переговоры с «замечательными компаниями», которые могут завершится быстро.

«Вы знаете об Oracle, вы знаете, что Microsoft также была вовлечена, посмотрим, будут ли они и дальше участвовать. Walmart - действительно великолепная компания, они очень активно вовлечены и хотят чего-то добиться», — сказал Трамп.

Ранее стало известно, что в США с 20 сентября нельзя будет скачивать китайские соцсети TikTok и WeChat.

До этого американские власти приняли решение заблокировать TikTok на территории США, если его не выкупит американская компания до 15 сентября. Спецслужбы США утверждают, что руководство соцсети передает китайским властям персональные данные пользователей и занимается пропагандой. Reuters со ссылкой на источники сообщал, что в Китае решили, что лучше закрыть подразделение приложения TikTok в США, нежели продавать его одной из американских компаний.

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