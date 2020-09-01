Эксперт дала советы по защите зрения от синего света от смартфона

Врач-офтальмолог Марина Царегородцева рассказала о вреде синего света, излучаемого экранами смартфонов или компьютеров, для глаз. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, такой свет является частью спектра солнечного, в диапазон которого входят волны света от фиолетового до голубого. Кроме того, такой свет ухудшает выработку мелатонина, что провоцирует ухудшение сна.

В связи с этим специалист отметила, что стоит максимально снизить использование устройств, особенно перед сном.

Она также посоветовала надевать особые компьютерные очки во время работы за монитором. Они действуют за счет нейтрализации электромагнитного излучения, устранения бликов с поверхности дисплея и отсечения лучей избыточного фиолетового и синего спектра.

Кроме того, Царегородцева рекомендует не забывать о регулировке яркости дисплея и менять ее в зависимости от освещения вокруг.

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