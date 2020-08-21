Цукерберг дал показания в рамках расследования в отношении Facebook

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг дал показания Федеральной торговой комиссии США в рамках антимонопольного расследования в отношении компании, сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, показания были даны под присягой и могут быть использованы для возбуждения дела в отношении Facebook. При этом уверенности в том, что комиссия подаст иск, нет, отметили источники.

В июле текущего года Цукерберг дал показания перед комиссией палаты представителей конгресса США в рамках антимонопольного расследования компаний технологической индустрии, где ему задавали вопросы о приобретении компанией Instagram и WhatsApp.

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