Великобритания откажется от оборудования Huawei в сетях 5G
Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден сообщил, что правительство королевства планирует отказаться от оборудования китайской компании Huawei в сетях 5G, передает ТАСС.
По его словам, такое решение принято исходя из рекомендаций Национального центра кибербезопасности, последствий для британского бизнеса, а также геостратегических соображений.
Дауден рассказал, что британское правительство считает лучшим способом обезопасить сети страны — отказаться от оборудования Huawei в национальной инфраструктуре связи.
Как отметил министр, это решение будет стоить Британии 2 млрд фунтов ($2,5 млрд).
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