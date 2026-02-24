ЦСКА предрекли борьбу за золото

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что столичный клуб способен побороться за золотые медали чемпионата России в текущем сезоне.

По его словам, красно-синие отлично провели зимнюю трансферную кампанию.

«Когда команда регулярно находится в призерах, берет Кубок, Суперкубок, то, конечно, будет поставлена задача борьбы за титул. Важно справляться. Тем более у него опыт победы в чемпионате есть. Никто ни от чего не застрахован, но бороться за золото ЦСКА будет до конца», — заявил Хомуха.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). «Спартак» идет на шестом месте, набрав 29 баллов после 18 туров.

27 февраля чемпионат России возобновится — в первом матче 2026-го года между собой сыграют петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

