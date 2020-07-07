Власти США изучают возможность блокировки TikTok на своей территории

Власти США рассматривают вопрос о блокировке китайской социальной сети TikTok в стране из-за того, что приложение, предположительно, может передавать личные данные пользователей властям КНР. Об этом заявил в интервью Fox News американский госсекретарь Майк Помпео.

«Что касается китайских приложений, установленных у людей на смартфонах, я уверяю вас, США примут должные меры», — сказал Помпео.

По его словам, китайские технологии могут представлять угрозу национальной безопасности страны.

Кроме того, Помпео добавил, что президент США Дональд Трамп в скором времени сделает официальное заявление по этому поводу.

По информации Fox News, в США насчитывается около 30 млн пользователей TikTok и более 700 млн во время мире.

Ранее TikTok на своей территории по тем же причинам заблокировала Индия.

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